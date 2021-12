Rusland verplicht buitenlanders die er verblijven elke drie maanden tot uitgebreid medisch onderzoek

Wie voortaan lange tijd in Rusland wil werken of verblijven moet dus bij het binnenkomen een medisch onderzoek ondergaan en dat moet om de drie maanden herhaald worden. Het gaat om een uitgebreid onderzoek, want er wordt zowel getest op corona, het aidsvirus en ziekten als syfilis en tuberculose en zelfs lepra en je moet bij een psychiater langs.

Er worden ook vingerafdrukken en foto's genomen, "een beetje zoals een gevangene in een gevangenis", zei onze correspondent in Moskou Geert Groot Koerkamp vanavond in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Wie zich niet aan het onderzoek onderwerpt, loopt het risico om uit Rusland gezet te worden."