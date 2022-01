Scouts Wilsele vernoemen pad naar conciërge die terminale kanker heeft

40 jaar geleden kwam Peter Pauwels op het domein van de scouts van Wilsele wonen als “huisbewaarder”. “Je hebt hier de scoutslokalen, maar een deel van het gebouw is ingericht als conciërgewoning”, zegt Peter. “Ik woon hier samen met mijn echtgenote en we zijn hier zielsgelukkig. Het is hier zalig om te wonen. Van het lawaai van de scouts hebben we absoluut geen last. Ik sta altijd klaar voor hen, als ik kan helpen doe ik dat.”