Strandjutter vindt oorlogsbom in Blankenberge op kerstavond: "Obus lag gewoon in het zicht op het strand"

In Blankenberge heeft strandjutter Mike De Baere een obus gevonden, die vermoedelijk dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor had hij niet eens zijn metaaldetector nodig, want de oorlogsbom lag gewoon in het zicht op de hoogwaterlijn van het strand. Omdat het de namiddag was voor kerstavond kon ontmijningsdienst DOVO niet onmiddellijk ter plaatse komen. De politie zette de site rond de obus af tot hij later werd opgepikt.