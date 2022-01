Topdagen voor indoorskipiste Snow Valley in Peer: "We zijn skimateriaal gaan bijhalen in de Ardennen"

Het verschil tussen vorig en dit jaar kan niet groter zijn. De verschillende pistes zitten de dag rond vol met skiërs. "We hebben zelfs vanaf vandaag de bezoekersaantallen wat moet beperken om het skiën voor iedereen aangenaam te houden. Met zo'n 350 mensen, verdeeld over de 3 pistes, is dat zeker te doen."

Wachtrijen zijn er dus niet. Alleen bezoekers die zelf geen skimateriaal hebben moesten wat langer wachten. Maar ook daar heeft uitbater Cor Molin een oplossing voor gevonden. "Ik ben vandaag naar een collega in de Ardennen gereden die een grote partij skimateriaal heeft gekocht en ik ben materiaal bij hem gaan huren. Het zijn vooral schoenen die we tekort hadden. Maar dat is dus opgelost, vanavond ligt dat extra materiaal al in Peer."