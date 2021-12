15 procent meer huizen en appartementen verkocht dan vorig jaar, vastgoedprijzen opnieuw fors gestegen

Vastgoed is ook (opnieuw) opvallend duurder geworden, zoals ook al bleek uit de voorlopige vastgoedbarometer eerder dit jaar (over de eerste jaarhelft). De prijs voor een huis in ons land is ruim 7 procent hoger dan in 2020, voor appartementen is dat ruim 5 procent. In Vlaanderen was de prijs voor een huis afgelopen jaar 329.747 euro (een stijging van 7,6 procent tegenover vorig jaar), voor heel België lag dat op 297.661 euro.