Vlaamse begroting gespijsd met 3 miljard euro dankzij boomende woningmarkt

Het voorbije jaar heeft de Vlaamse regering bijna 3 miljard euro kunnen innen dankzij de verkoop van woningen. Dat schrijft de krant De Tijd. Het gaat om een record, het is bijna 25 procent meer dan het jaar daarvoor. In 2021 is het aantal verkochte woningen sterk gestegen, net zoals de woningprijzen. Daardoor zijn ook de ontvangsten uit de registratierechten toegenomen.