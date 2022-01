Wetteren stelt wateroverlastcoördinator aan en is in gesprek met erosiespecialist

Eén specifieke plaats in Wetteren heeft het vaak zwaar te verduren: de Westremstraat. Bij extreme regenval blijft het water daar staan. De grachten werden er al geruimd, maar dat zorgt maar voor een gedeeltelijke oplossing. Want er is nog een ander probleem, zegt schepen Katrien Claus (CD&V): "De hoger gelegen landbouwgebieden vormen een groot probleem. Niet alleen de grote hoeveelheid water die van daar naar beneden komt, maar ook de erosie." Daarvoor is de gemeente al in gesprek met een erosiespecialist van de provincie. Die geeft mee advies hoe de akkers moeten aangepakt worden.