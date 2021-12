WHO voorzichtig optimistisch voor 2022: "Kunnen acute pandemie mogelijk achter ons laten"

Bijna twee jaar na de start van de coronacrisis laat de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich voorzichtig optimistisch uit over het nieuwe jaar. "2022 zou het jaar kunnen zijn dat we de acute pandemie achter ons laten", zei Tedros Adhanom Ghebreyesus op een persconferentie in Genève. Al is hij ook bezorgd over de omikronvariant.