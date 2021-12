Witte kerst in Ieper door vervuiling: "Schuim wellicht niet gevaarlijk"

Het schuim zou niet schadelijk zijn, maar de stad volgt het wel verder op. "We verwachten geen milieuvervuiling, zolang dit soort schuim niet in oppervlaktewater zoals het nabijgelegen Kanaal Ieper-IJzer of de Bellewaerdebeek, terechtkomt. Zeker in de zomerperiode kan dat nefast zijn. Nu zitten de vissen in diepere delen van het water. In dit geval lijkt het schuim te zijn afgevoerd via de riolering, maar bij veel regen kan deze substantie via een overstort toch in het kanaal stromen. Het valt dus nooit 100 procent uit te sluiten.”