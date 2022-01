1 dode en 2 zwaargewonden na verkeersongeval op E17 in Aalbeke

Gisterenavond stond een man uit Frankrijk met een passagier in de auto stil op de rechterrijstrook van de E17. Om 22.18 uur reed een Nederlands koppel op de auto in. Daarna reed er nog een 23-jarige met bestuurder met een lichte vrachtwagen op het ongeval in. Dat gebeurde net voorbij de oprit richting Gent in Rekkem bij Menen. Het Nederlandse koppel kwam er met de schrik van af. Maar de andere 3 betrokkenen werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ondertussen is de Franse bestuurder van de auto, die stilstond aan zijn verwondingen overleden.

De wagen met de Franse nummerplaat werd eerder op de avond al gespot, terwijl hij aan het spookrijden was. In het voertuig werden een insulinespuit en een fles wijn teruggevonden. Het parket heeft een deskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.