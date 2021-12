18°C in het midden van de winter: ook in Alaska “absurde” hitterecords

Normaal is het in Alaska rond deze tijd van het jaar koud en droog. Maar door de hoge temperaturen valt er ongewoon veel neerslag. In de stad Fairbanks, op het vasteland van Alaska, was zondag de natste decemberdag sinds het begin van de metingen in 1929. De autoriteiten waarschuwen dat de wegen er spekglad kunnen bijliggen door de aangevroren regen en smeltende sneeuw.