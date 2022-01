Een brood van 60 frank kostte opeens 1,49 euro: hoe werd de euro 20 jaar geleden onze munt? En wat brengt de toekomst?

Toch was het pas in de eerste maanden van 2002 dat de euro echt in ons leven, in onze broekzak, in onze portemonnee doordrong. Het was wennen: voor een brood dat 60 frank kostte, moest je nu 1,49 euro betalen. Cijfers na de komma, daar waren we niet vertrouwd mee. Een pintje van 50 frank zou eigenlijk 1,24 euro moeten kosten, maar in nogal wat cafés en restaurants werden de prijzen naar boven afgerond. Wisselgeld geven is makkelijker wanneer een pintje of een koffie 1,3 of 1,5 euro kost.

Veel mensen kregen daardoor de indruk dat de euro het leven duurder maakte. “Euro teuro” (dure euro) zeiden ze in Duitsland. Nochtans was er in 2002 geen opvallend hoge inflatie, integendeel. In 2002 bedroeg de inflatie in de eurozone 2,4 procent, terwijl ze tien jaar eerder in 1992 nog 5,1 procent bedroeg.