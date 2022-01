26 besmettingen met omikronvariant in rusthuis Zaventem

Momenteel is het wachten op het resultaat van het labo dat de variant zal bepalen. “De kans is groot dat het om omikron gaat. Gelukkig zijn alle betrokken bewoners en medewerkers volledig gevaccineerd, inclusief booster, en valt daardoor de schade mee” aldus het rusthuis.



De omikronvariant verspreidde zich via Zuid-Afrika aan een razendsnel tempo in de rest van de wereld. Ook bij ons. in Brussel én Vlaams-Brabant is deze variant de afgelopen dagen aan het toenemen. Vermoed wordt dat komende week of weken omikron dominant zal worden in ons land.