40 jaar geleden werd het mistroostige "One of us" ABBA's laatste nummer 1-single in Vlaanderen

Frida: "Je kan in zeker zin sommige liedjes op "The visitors" (het album waarop "One of us" verscheen, red) wel autobiografisch noemen. Want het is makkelijker om teksten uit je eigen ervaring te schrijven. Er zit dan meer inhoud in, meer gevoel ook." (Interview met Mies Bouwman, 1981)

Muziekwebsite Oor concludeerde in februari 2009: "Een song als "One Of us" is een prachtig staaltje pop voor volwassenen. Blond, donker, lange benen, mooie stemmen en bovenal een superieure popsong in een dito productie."