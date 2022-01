Aalstenaar bij de beste 25 in internationale streetartwedstrijd

Met een kunstwerk dat hij maakte op een gevel in Lokeren is hij een van de 25 beste voor deze maand in de internationale straatkunstwedstrijd. Het kunstwerk is een afbeelding van een vrouw van Afrikaanse origine met een hoofddoek en een vogel in haar hand. Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de stad Lokeren, en in samenwerking met Wallin' vzw voor de actie 11.11.11. Nog tot zondag 2 januari kan er gestemd worden via deze link.