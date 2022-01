Oost-Vlaamse verenigingen die afgelopen jaar aanklopten bij voedselbank met bijna 20 procent gestegen

"Door de coronapandemie is er nood aan meer, maar ook andere producten", klinkt het bij Jean-Marie Mortier Voedselbank Oost-Vlaanderen. Hij probeert de toegenomen vraag te verklaren. "Denk dan maar aan alcoholgel, mondmaskers of andere hygiënische producten. Terwijl dat normaal niet aanwezig is in ons aanbod, bieden we nu ook zo'n producten aan. Lang te bewaren producten zoals conserven blijven ook heel belangrijk."