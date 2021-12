Al 72 personen die vuurwerk afstaken in Antwerpen geïdentificeerd

In de nacht van oud op nieuw zal de politie ook zichtbaar aanwezig zijn in de straten. Zo zullen ze er onder meer op toezien dat ook die avond horecazaken om 23 uur dichtgaan.

"Kort na sluitingstijd kunnen we nog wat flexibel zijn, maar als we merken dat er duidelijk grenzen overschreden worden, gaan we ingrijpen. Dat zal ook gebeuren als mensen samenkomen op pleinen of straten, en als er overlast is. We zijn met heel wat politiemensen op de baan, de wijkteams, de mobiele eenheid, de fietsteams en de reguliere interventieploegen natuurlijk. We hopen zo de openbare rust voor iedereen te garanderen."