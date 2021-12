Al meer dan 11.000 vaccins toegediend in Brusselse apotheken: “Apotheek voelt vertrouwd”

In september startte het project “Pharma-on-tour”, dat Brusselaars de mogelijkheid geeft om zich te laten vaccineren in een apotheek. Een arts komt dan op bepaalde tijdstippen vaccineren in de apotheek, en dat blijkt te werken, zegt Merve Dunar die werkt in apotheek Herzeel in Sint-Jans-Molenbeek: “Ik zie dat de vaccinatiegraad toch beïnvloed wordt sinds we in de apotheek vaccineren. Het is best druk en we hebben veel aanvragen en veel afspraken.”