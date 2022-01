Inwoners van Loenhout volgen Azencross vanuit tuin of voortuin: "Het voordeel is dat we morgen eens geen kater gaan hebben"

"Wij zijn van Loenhout, wij houden van de Azencross en een jaar zonder de Azencross dat kan niet", klinkt het bij enkele vriendinnen. "En we staan in de voortuin, we bekijken de cross vanop een afstand, dus we denken dat het wel volgens de regels is." Het voelt wel helemaal anders dan andere jaren. "Het voordeel is dat we morgen misschien eens geen kater gaan hebben!" lachen ze. "Normaal is dit een echt dorpsfeest."

"Wij gaan in café De Zwaluw kijken", klinkt het bij een andere groep. "Daar is altijd sfeer! Normaal zouden we nu in de feesttent zitten en al zat zijn. We komen ook dikwijls pas een uur na de finish te weten wie er gewonnen heeft."

"Ik verjaar in december en geef altijd een feestje met de cross", legt nog een andere man uit. "Normaal gaan we dan naar de feesttent, maar nu heb ik mijn tuinhuis ingericht als kerststal of après-skihut", lacht hij.