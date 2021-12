Amanda Gorman luidt 2022 in met een nieuw gedicht: bekijk het hier

Gorman wil met haar nieuwe gedicht "New day's lyric" het nieuwe jaar inluiden en het leed van 2021 herdenken. Amanda Gorman draagt het gedicht voor in een door Instagram gepubliceerde video. De video staat sinds gisteren online en werd al meer dan drie miljoen keer bekeken. We houden u niet langer in spanning, hieronder kan u "New day's lyric" bekijken.