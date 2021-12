Antigifcentrum lanceert nieuwe campagne rond gevaar van CO-vergiftiging: met deze tips loop je minder gevaar

Waarom is CO zo gevaarlijk?



CO of koolstofmonoxide is een heel giftig gas dat je niet kan ruiken, zien of proeven. Daarom wordt het ook wel een "stille doder" genoemd. Het komt vrij bij de verbranding van elke brandstof op basis van koolstof: hout, kool, olie, gas en petroleum.



De eerste symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en kortademigheid. Bij ernstige vergiftiging kunnen bewusteloosheid, ademnood en een hartstilstand optreden, met mogelijk de dood tot gevolg.



CO is niet te verwarren met CO2. Dat laatste gas komt voor in onze atmosfeer en is minder schadelijk. CO2-melders zijn nu alomtegenwoordig omdat ze worden ingezet om de luchtkwaliteit te meten in de strijd tegen het coronavirus.