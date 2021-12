BEKIJK - Meer regen dan sneeuw in skigebieden: “Het neemt alle pret van het skiën weg, jammer”

Het is te warm voor de tijd van het jaar, niet alleen bij ons maar ook in andere Europese landen is dat zo, zelfs op grote hoogte. De skiërs in Grindelwald in Zwitserland hadden zich hun skivakantie in elk geval anders voorgesteld met meer sneeuw en misschien een beetje zon. Er is meer regen dan sneeuw en dat maakt skiën ook gevaarlijker dan anders: de sneeuw kan sneller beginnen te schuiven en zo kunnen er lawines ontstaan.