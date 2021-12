Biden en Poetin bellen een uurtje met elkaar over Oekraïne

Veel details over het gesprek tussen Biden en Poetin zijn er nog niet. Vooraf was aangekondigd dat ze het zouden hebben over de gespannen toestand in Oost-Europa en over de onderhandelingen met Iran over het Iraanse kernprogramma.

Het gesprek van vandaag wordt beschouwd als voorbereiding op de onderhandelingen tussen Russische en Amerikaanse diplomaten van volgende maand. Poetin heeft nog eens gezegd dat nieuwe sancties van het Westen tegen Rusland "een grote vergissing" zouden zijn, terwijl Biden nog eens heeft gezegd dat de VS resoluut zullen antwoorden op een Russische invasie in Oekraïne.

Gisteren had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken al een onderhoud met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Achteraf zei die dat hij de verzekering heeft gekregen dat de VS Oekraïne zal steunen bij een eventuele Russische invasie.