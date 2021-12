Bowlingfederatie trekt officieel naar de Raad van State

Er was al enkele dagen sprake van, maar nu is het ook officieel. De bowlingcentra gesteund door de Bowlingfederatie trekken naar de Raad van State om de verplichte sluiting van bowlingzaken aan te vechten. Bowlen is een officiële competitiesport en die mogen wel doorgaan, is hun redenering. "Discriminatie", klinkt het bij de federatie die tot nu wachtte om naar de Raad van State te trekken om de politiek eerst zelf op de beslissing te laten terugkomen. Maar dat is niet gebeurd.