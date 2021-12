Carnaval Tienen afgelast: "Zware beslissing maar het kan niet anders"

De carnavalsstoet van Tienen zou normaal plaatsvinden op 26 februari 2022. Het is traditiegetrouw de eerste stoet van het jaar. Maar door de recente stijgingen van het aantal coronabesmettingen is dat dus uitgesloten. Toch hoopt Marcelle om volgend jaar nog een optocht te kunnen houden, want de carnavalsgroep heeft iets bijzonders te vieren. "De Ridders van Brunengeruz bestaan in 2022, 55 jaar. Vijf maal 11, dat is heilig in het carnaval. We hopen dus dat we ons jubileum nog kunnen vieren in het najaar. Maar tot dan zijn alle activiteiten geschrapt, helaas."