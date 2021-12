Coronablog: Cijfers dalen, maar aan een trager tempo, vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar in Vlaanderen van start

We hebben deze decembermaand opvallend minder wenskaarten verstuurd dan vorig jaar. Dat zegt Bpost. Vorig jaar werden er massaal kaartjes verstuurd. Mogelijk had dat te maken met de strenge coronamaatregelen die toen golden.

Maar dit jaar zag Bpost een normale decembermaand, met zelfs iets minder brievenpost dan in december 2019. "Traditioneel zien wij een opstoot van brievenpost in december. Die verdriedubbelt in de eindejaarsperiode. Dat is ook dit jaar zo, maar we zien niet meer die extra stijging die er vorig jaar wél was, we zitten zelfs iets onder het niveau van december 2019," zegt Veerle Van Mierlo van Bpost.

De brievenpost van particulieren, dat zijn de brieven die in de rode brievenbussen gaan, daalt al jaren gestaag. De plotse piek van vorig jaar was dus eenmalig. "Vorig jaar zijn inderdaad veel mensen in de pen gekropen, maar we stellen effectief jaar na jaar vast dat er minder brieven geschreven worden. Terwijl dat toch een leuke attentie is die mensen zonder grote kosten aan elkaar kunnen geven."

De drukste dag voor Bpost is traditioneel de maandag voor Kerstmis. Dat was ook dit jaar niet anders, maandag 20 december was de drukste postdag van het jaar.