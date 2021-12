Stijging in coronacijfers lijkt ingezet (als we naar de dagcijfers kijken): maandag al zeker 13.000 besmettingen

Laten we alvast even naar de dagcijfers kijken. "Op zondag 26 december zaten we aan een 4.550 bevestigde besmettingen, de zondag ervoor aan een 2.840", zegt Mesuere. "Kijken we naar maandag 27 december, dan hebben we een voorlopig cijfer van meer dan 13.000 besmettingen. Een week eerder, op maandag 21 december zaten we aan een 9.000-tal besmettingen." Voor alle duidelijkheid: de dagcijfers voor maandag zijn nog niet definitief, die kennen we pas morgen. Het aantal van afgelopen maandag kan dus nog oplopen.

Je kan ook niet spreken van een "weekendeffect", mensen die het weekend afwachten om zich dan pas maandag te laten testen. "Voor dinsdag 28 december zal het aantal bevestigde besmettingen ook richting de 13.000, 14.000 gaan", zegt Bart Mesuere. En dat beaamt ook Geert Molenberghs. "We gaan de stijging in de weekgemiddelden bij de besmettingen eind deze week duidelijk zien."

In Brussel stijgen de besmettingscijfers overigens nu al, met 11 procent, zegt Mesuere. "We zien dat ook in het buitenland, waar de stijging zich het eerst doorzet in de hoofdstad en de grote steden." Mesuere verwacht dat andere provincies in ons land ook snel zullen volgen.