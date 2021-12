Afghaanse ex-president Ashraf Ghani over zijn vlucht toen taliban oprukten: "Ik had twee minuten om te beslissen"

Het is natuurlijk de versie van Ashraf Ghani over de gebeurtenissen van augustus, maar er zijn enkele historische precedenten die licht op zijn beslissingen kunnen doen vallen.

Zo is er de plotse val van het post-communistische regime van Najibullah begin 1992. Twee groepen van verzetsstrijders of "mujaheddin" probeerden toen het machtsvacuüm op te vullen: de Noordelijke Alliantie van de Tadzjieks-Afghaanse leider Ahmad Shah Massood en de Hezb-e-Islami van de beruchte krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar. Die laatste slaagde er niet in om Kaboel in te nemen, maar liet de stad wel in puin schieten met raketten.

De gevallen dictator en Sovjetbondgenoot Najibullah slaagde er toen niet in om tijdig te ontsnappen en overleefde jarenlang in de Indiase ambassade in Kaboel. Toen de taliban in 1996 een eerste keer Kaboel innamen, sleurden ze hem -tegen alle diplomatieke conventies in- uit de ambassade en werd hij op beestachtige manier omgebracht.

Toch is niet iedereen gaan lopen deze keer: voormalig president Hamid Karzai en minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Abdullah zijn afgelopen zomer in Kaboel gebleven om te onderhandelen met de taliban.