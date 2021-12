Eerste kinderen in Vlaanderen krijgen coronaprik: "Ik was een beetje nerveus, maar het deed geen pijn"

In Gooik zijn vanmiddag de eerste kinderen in Vlaanderen gevaccineerd. De echte primeur voor ons land was voor Brussel. In Wallonië krijgen de eerste 5- tot 11-jarigen volgende maand pas hun eerste prik.

In het vaccinatiecentrum Pacheco in de hoofdstad kregen de eerste kinderen dus al ruim een week geleden een eerste prik in de arm. Daar gebeurde dat onder het goedkeurende oog van Smurfin (zie foto onder).