Eerste Vlaamse kinderen krijgen vandaag hun coronaprik in Gooik

De eerste vaccinatiedag wordt een soort testdag. "De eerste dag gaan we vooral kijken hoe vlot het gaat. Na vandaag kunnen we bijvoorbeeld evalueren hoeveel tijd we nodig hebben per prik", zegt Moonens. "Dat is handig voor ons, maar ook voor de andere vaccinatiecentra in Vlaanderen."

Hoeveel kinderen er donderdag ook effectief zullen opdagen voor een prik, is moeilijk te voorspellen. "We zijn zelf ook benieuwd naar het aantal. We gaan er wel van uit dat het aantal lager zal liggen dan bij de volwassen bevolking, omdat kinderen zelf minder gebaat zijn bij de vaccinatie", zegt Moonens.