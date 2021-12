"Afgelopen week was slecht theater": Open VLD-voorzitter Lachaert reageert op de politieke hoogspanning

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert lijkt nu de kastanjes uit het vuur te halen voor zijn partijgenoot premier De Croo. "Afgelopen week was slecht theater", zo begint Lachaert in "De ochtend" op Radio 1. "Iedereen moet een stukje hand in eigen boezem durven steken. Wij willen dat gerust ook doen en zullen ongetwijfeld ook fouten gemaakt hebben", legt hij uit. Hij roept andere democratische partijen die in het Overlegcomité zitten dan ook op om hetzelfde te doen. "Laat ons stoppen met achteraf in het parlement alles af te breken wat er in het Overlegcomité beslist is."