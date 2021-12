Ex-Oostenrijks bondskanselier Kurz heeft een nieuwe baan bij een techondernemer in Silicon Valley

Peter Thiel is een bekende naam in de techwereld. Geboren in Duitsland, maar met een Amerikaans en Nieuw-Zeelands paspoort, verdiende Thiel zijn eerste fortuin met Paypal - dat hij met onder meer Elon Musk oprichtte. Hij was een van de allereerste externen die geld stak in Facebook en buiten allerlei techbedrijven investeert Thiel ook in de (legale) cannabisindustrie. Thiel richtte samen met de CIA Palentir Technologies op, een bedrijf dat software levert aan geheime diensten. Volgens biograaf Max Chafkin zou Thiel onder president Trump goede zaken gedaan hebben en zijn vermogen tot meer dan 5 miljard dollar verdubbeld hebben.