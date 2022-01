Geen deelsteps tijdens oudejaarsavond in Ieper: te riskant voor dronken mensen

Wie tijdens oudejaarsnacht gebruik wil maken van een deelstep in Ieper is eraan voor de moeite. De verantwoordelijke firma Bolt schakelt alle steps uit van 31 januari om 18.00 uur tot 1 januari om 07.00 uur. Dat geldt in alle Europese steden waar Bolt actief is, dus ook in Ieper. De steps worden uitgeschakeld en zullen ook onzichtbaar zijn als je op de app inlogt.