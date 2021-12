Voor het eerst sinds 1978 een jaar zonder "ozondag" door regenachtige zomer zonder hittegolven

Ozon is een gas dat bestaat uit drie zuurstofatomen (O₃) en ontstaat op warme dagen door de inwerking van zonlicht op lucht die vervuild is met stikstofoxiden (vooral afkomstig van auto’s en industrie) en vluchtige organische stoffen.

We kennen ozon vooral van de ozonlaag rond de aarde. Op een hoogte van 15 tot 45 kilometer beschermt die gaslaag het aardoppervlak tegen de schadelijke UV-stralen van de zon.

Maar in de onderste luchtlagen, waar wij in leven, is te veel ozon schadelijk voor mensen, dieren en planten. Als er te veel ozon in de lucht zit, kan je last krijgen van prikkende ogen, hoest, irritatie van de slijmvliezen en een longfunctievermindering. Vooral mensen met longaandoeningen, kinderen en ouderen hebben hier sneller last van.