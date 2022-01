Gesprongen warmwaterketel maakt huis in Nieuwpoort onbewoonbaar

Bewoners van een huis in de Parnassiaweg in Nieuwpoort merkten rook op die ontsnapte via een raam van de zolderverdieping. Ze dachten aan een zolderbrand en belden de hulpdiensten. Nog voor de brandweer ter plaatse kwam, was de rook alweer verdwenen.

Al snel bleek dat de warmwaterketel die op zolder staat, was gesprongen en volledig was lek geslagen. Er ontstond geen brand, er was ook geen sprake van echte rook. Wel waren veel stoom en dampen ontsnapt. Er liep ook veel water naar beneden via de plafonds en muren. De brandweer sloot onmiddellijk water en electriciteit af. Door de schade is het huis voorlopig niet bewoonbaar.