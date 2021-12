Glazenwasser die vier moorden bekende wellicht naar Hof van Assisen

In oktober 2018 werd de man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw (30) in 1992. Dat gebeurde nadat zijn DNA aan die moord gelinkt werd. In 2015 had de man DNA moeten afstaan nadat hij veroordeeld werd voor een poging tot diefstal. Een jaar later bleek zijn DNA ook te matchen met de moord op vrouw (38) in de Antwerpse wijk Luchtbal.

Uiteindelijk bekende hij de beide moorden en biechtte hij er nog twee andere op. Een vrouw (28) vermoordde hij in de buurt van het Albertkanaal in Oelegem, een andere (46) in Borgerhout. Alle slachtoffers werden gewurgd. Twee hadden ook steek- en snijwonden.

Begin vorig jaar werden reconstructies gehouden van de moorden. Woensdag werd beslist om het dossier over te maken aan het parket-generaal. Dat moet de zaak voorleggen aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die zal dan uiteindelijk beslissen of de glazenwasser voor het Hof van Assisen moet komen.