Heeft massaal testen nog zin, nu de omikronvariant dominant is?

Helaas is het heel moeilijk om die afweging nu al te maken. De kostprijs in euro's kan je makkelijk berekenen, maar de prijs in mensenlevens is op dit moment moeilijker in te schatten. Daarvoor is er nog te veel onzekerheid over het ziekteverloop bij besmetting met de omikronvariant.

"We weten nog niet wat de omikronvariant doet bij risicopersonen", zegt Van Ranst. "Daarom vind ik het te vroeg om het massaal testen nu al los te laten. Er is nog te veel onzekerheid."

Toch gaan we volgens Van Ranst naar een toekomst waarin weer minder getest wordt. "De huidige manier van testen kunnen we niet tot het einde der tijden volhouden. We gaan zeker naar een toekomst waarin minder getest wordt. De vraag is alleen: wanneer begint die toekomst?"