Het Heem in Sint-Truiden krijgt overheidsgeld voor specifiek onderwijsaanbod voor kwetsbare jongeren

In totaal trekt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bijna 300 000 euro uit voor 8 voorzieningen in Vlaanderen waar in totaal 73 kwetsbare jongeren verblijven. Er is ook een Limburgse voorziening bij, het Heem in Sint-Truiden.

Het geld zal gebruikt worden om didactisch materiaal aan te kopen of onderwijzend personeel in te schakelen. Per voorziening is het onderwijsaanbod heel anders. Sommige jongeren hebben veel rust nodig, anderen hebben net nood aan intensieve begeleiding. “Het gaat om een kleine, maar heel kwetsbare doelgroep”, zegt Weyts. “We willen hen zoveel mogelijk continuïteit bieden."