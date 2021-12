IJsmachine kan het niet aan: hoge temperaturen veranderen Genkse ijspiste stilaan in waterplas

Ondanks de grote plassen, trotseren nog veel waaghalzen de ijspiste in Genk. “Er hing een papier met een waarschuwing aan de ingang”, vertelt een Genkse tiener. “Maar we hebben een natte broek over voor plezier. Het schaatsen gaat moeilijker, maar het is nog steeds heel leuk.”

Volgens organisator Raf Tiliard is vijftien graden veel te warm voor de ijsmachine. “Voorlopig is het nog niet gevaarlijk, maar ideaal is anders. Of er morgen nog geschaatst kan worden weet ik niet zeker. We voeren permanent controles uit om de kwaliteit van het ijs te checken. Als dat straks echt te wensen overlaat, moeten we de schaatsbaan afsluiten. Op 1 januari zijn we sowieso niet open. Hopelijk is het op 2 januari terug koud genoeg.”