Kerst-stekelvarken voor Zoo Planckendael

Voor het moederdier zou de bevalling, ondanks al die stekels, niet te pijnlijk zijn. “Bij de geboorte is een stekelvarken nog donzig. Het jong heeft wel al haren en die zullen elke dag verharden. Die stekels gebruikt hij of zij immers om zich te kunnen verdedigen tegen vijanden. Binnen vier tot zes weken zijn ze net zo scherp als bij de ouders”, legt Jolien uit.

Of het pasgeboren stekelvarken een mannetje of een vrouwtje is, is nog niet duidelijk. "We laten de dieren nog even met rust, zodat ze aan mekaar kunnen wennen." Het zal wel net zoals de andere vier jongen, en alle dieren die dit jaar in de zoo geboren werden, een naam krijgen die begint met een W. Dieren die volgend jaar geboren worden in de zoo, zullen een naam krijgen die begint met X.

Wie het kleine jong wil bewonderen, moet er snel bij zijn, want ze groeien heel snel. Op drie maanden tijd worden ze even groot als volwassen dieren.