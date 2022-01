Komt dat zien: Wiener Circus in Genk mag toch weer shows geven

Het Wienercircus mag dan toch shows blijven geven in Genk: twee keer per dag, tot en met 16 januari. “Op 1 januari planden we normaal geen optredens, maar daar komen we nu op terug. We geven die dag extra shows”, vertelt Patricia Cuyt van het Wiener Circus. “We hebben een vreugdedansje gedaan toen we gisteren hoorden dat we de draad terug mochten oppikken. Het was intussen al de derde keer dat we de boeken toe moesten doen, dus de teleurstelling was vorige week heel groot."