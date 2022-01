Londerzeel plaatst  luierboxen voor kwetsbare gezinnen 

In Londerzeel duiken vanaf 3 januari 2022 verschillende luierboxen op in het straatbeeld. Bedoeling is om daarin luieroverschotten in te zamelen en die dan in pakketten te verdelen onder kwetsbare gezinnen. Ouders met een klein budget kunnen die pakketten dan goedkoop aankopen bij de sociale kruidenier. "Die goedkope luiers zijn een grote steun voor de gezinnen"; zegt schepen Els Van den Broeck (LWD). "Hygiëne is hierbij erg belangrijk en we zien vaak dat ouders in kwetsbare situaties de middelen niet hebben om verzorgingsmateriaal en dan vooral luiers aan te kopen."