20 jaar na invoering is er nog voor 143 miljoen euro (5,7 miljard frank) aan oude Belgische franken niet teruggebracht

"Bovendien zijn er heel wat mensen die niet weten dat je oud geld nog kan inruilen. Wij aanvaarden nog altijd alles van boven de 50 Belgische frank. Enkel biljetten, dus. Er staat geen tijdslimiet op, er is nog nooit door FOD Financiën een einddatum bepaald. Je kan ze dus nog altijd omruilen, niet bij je eigen commerciële bank, wel aan de loketten van de Nationale Bank in Brussel. En dat kost niets. Wie 100 frank binnenbrengt, krijgt daar 2,5 euro voor in de plaats."

Wat ook wel meespeelt, is een blik op het verleden. "Heel veel mensen hebben om nostalgische redenen biljetten in hun kast of lade of verzamelmap zitten. Dat zie je ook aan die grote aantallen van 100 of 200 Belgische frank die zijn achtergebleven. Bovendien zijn er biljetten, zeker de oudste uitgaves, die tegenwoordig meer waard zijn dan hun nominale waarde. Bij verzamelaars gaan de bedragen hoger dan mocht je ze inwisselen bij ons. Dus die blijven achter."