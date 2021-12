Openluchtmuseum Middelheim beschermt fragiele beelden voortaan met doorzichtige kooien tegen vrieskou

Het zijn vooral stenen beelden die extra bescherming nodig hebben in de winter. "Als er water op terechtkomt, kan dat in de steen indringen. Wanneer het dan vriest, dan gaat dat water uitzetten. Maar er zijn ook fragiele beelden die last hebben van vallende bladeren, takken, eikels en dergelijke."

Eind maart worden de beelden in principe weer uitgepakt. "Maar dit systeem is flexibel. De doeken aan de zijkanten kunnen snel weggenomen worden. We zullen daarvoor naar het weer kijken. Wanneer we zeker zijn dat het niet meer gaat vriezen, kunnen we alles afbouwen. Onze bezoekers zeggen ons alvast heel blij te zijn dat ze nu zichtbaar blijven en toch beschermd worden."