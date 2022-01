Online platform Regioleverancier is populair: Oost-Vlaamse kmo's kunnen makkelijker overheidsopdrachten vinden

Door de coronacrisis hebben veel handelaars het moeilijk, zo ook in Oost-Vlaanderen. Overheidsopdrachten kunnen helpen om hen weer op de rails te krijgen, maar tot voor kort hadden lokale ondernemingen het moeilijk om zich kandidaat te stellen voor zo'n openbare opdracht. Het platform moet dat makkelijker maken, legt Vermeiren uit: "Het is een manier om de brug te slaan tussen enerzijds lokale bedrijven en anderszijds steden en gemeenten in het kader van overheidsopdrachten. Dat is het komende jaar erg belangrijk, met het zicht op een relance van de lokale economie in het postcoronatijdperk."