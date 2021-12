Poolse gerecht start geen onderzoek naar spionage met Pegasus-software, oppositieleider Tusk: "Democratie is in crisis"

De Poolse premier Mateusz Morawiecki is zich van geen kwaad bewust. Hij beschouwt de onthullingen van Citizen Lab als "fake news" of valse berichtgeving. Volgens een onderzoeker van Citizen Lab zijn de drie namen echter nog maar "het topje van de ijsberg" in Polen en zullen nog meer onthullingen volgen.

NSO Group blijft intussen zeggen dat de software bedoeld is om tegen misdaad, corruptie en terrorisme in te zetten en dat er veiligheidsmechanismen ingebouwd zijn om misbruik te voorkomen.

Uit het onderzoek van Citizen Lab zou echter blijken dat Pegasus wel degelijk misbruikt wordt door de klanten van NSO Group. Honderden academici, advocaten, sociale leiders, journalisten, politici, diplomaten en mensenrechtenactivisten zouden in verschillende landen afgeluisterd zijn met de software. Niet alleen in dictatoriale regimes, maar ook in de Europese Unie. Eerder waren er al onthullingen dat ook in Hongarije telefoons met Pegasus gehackt zouden zijn.