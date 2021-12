Illegale stroper aan het werk in Merksplas, ree sterft in metalen strop

"Gisteren in de vooravond kregen we een telefoontje van een man die in het Graafsbos in Merksplas met zijn hond aan het wandelen was, en een enorm gekrijs hoorde", zegt Rimsky Jordan van het Wildlife Taxi Team Midden-Kempen. Dat is een team van vrijwilligers dat dieren in nood overbrengt naar een erkend vogelopvangcentrum. "Het is daar een heel dicht bebost gebied, de man ging op het geluid af en botste op een ree die vast zat in een stalen strop."