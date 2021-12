Ring rond Roeselare dicht door zwaar ongeval

Aan een kruispunt met lichten op de Ring rond Roeselare botsten een vrachtwagen en een auto op elkaar. Wellicht negeerde een van hen een rood licht. Na de klap kwam de auto aan de rechterkant van de weg op zijn dak terecht. De 2 vrouwen in de auto moesten door de brandweer bevrijd worden. Eén van hen is er erg aan toe.

De vrachtwagen kwam aan de andere kant van de viervaksweg in de berm tot stilstand. Verkeersborden en –lichten, zelfs de flitspaal op het kruispunt, werden vernield. De weg ligt bezaaid met brokstukken. Ook de chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De R32 is volledig dicht tussen de ovonde aan de Brugsesteenweg en de Diksmuidsesteenweg. Er is een omleiding via de Westlaan.