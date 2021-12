Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) 6 maanden geschorst na vervroegde vaccinatie 

Heeren zelf deed een beroep het medisch geheim, maar gaf uiteindelijk toch toe dat ze zich in maart had laten vaccineren. "Een inschattingsfout", zei ze daarover. Maar het kwaad was geschied. De oppositie ging fel te keer, en Heeren nam tijdelijk een "rustperiode" waarin ze een stap terugnam als burgemeester en zich liet vervangen. In juli keerde ze terug.

Ondertussen werden door de gouverneur, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen verschillende onderzoeken gedaan. Die werden de afgelopen weken afgerond. Daaruit was de conclusie alvast dat Heeren een ernstige deontologische fout had gemaakt.