Spanningen rond Oekraïne: Biden en Poetin plannen opnieuw een telefoongesprek

De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden telefoneren later vandaag opnieuw over de gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Biden is "een diplomatieke weg" mogelijk. Het Westen is bang dat Rusland van plan is Oekraïne binnen te vallen, president Poetin vindt net dat het Westen de problemen veroorzaakt. Het is al het tweede rechtstreekse contact in een maand tijd over de kwestie.